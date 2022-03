Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: parla la sorella del medico

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: tornano in auge delle dichiarazioni della sorella del medico.

Anche se Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno confermato la loro unione, i fan più accaniti hanno già iniziato a sognare. Non a caso, sono state riportate in auge alcune dichiarazioni della sorella del medico, che sono bastate per bollare l’ex gieffino come “l’anti Trussardi”.

Hunziker-Angiolini: parla la sorella del medico

La paparazzata di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini continuano a rimbalzare sul web. I due, al momento, non hanno né confermato e né tantomeno smentito il gossip. I fan più accaniti, però, hanno riportato in auge alcune dichiarazioni della sorella del medico, Lisa. Queste sono bastate per bollare l’ex concorrente del Grande Fratello come “l’anti-Trussardi”. Intervistata da La Nuova Sardegna, la familiare di Angiolini aveva dichiarato:

“Ha sempre cercato di dare il massimo per dimostrare a nostro padre, orfano molto presto e con ben sette fratelli, che anche lui aveva la sua stessa forza di volontà. Ha studiato come un pazzo laureandosi con il massimo dei voti e senza mai gravare sulla famiglia: ha sempre fatto mille lavori per mantenersi agli studi”.

Giovanni è “l’anti-Trussardi”

Stando alle dichiarazioni di Lisa Angiolini, Giovanni è completamente diverso da Tomaso Trussardi. Ovviamente, questo è quanto hanno colto i fan di Michelle. Ad oggi, infatti, la sorella del medico non si è mai espressa sulla presunta unione del fratello con la conduttrice svizzera. Come al solito, i seguaci più accaniti viaggiano di fantasia e, talvolta, costruiscono castelli di carta. Alla luce della vecchia intervista di Lisa possiamo affermare che Angiolini, a differenza di Trussardi, viene da una famiglia semplice e si è costruito da solo.

Michelle e Giovanni: cosa c’è di vero?

Tralasciando il chiacchiericcio sulla sorella di Giovanni, cosa c’è di vero tra la Hunziker e Angiolini? Al momento non è dato saperlo. I due continuano a mantenere il silenzio assoluto, per cui non possiamo fare altro che attendere la prossima paparazzata. Di certo, i fotografi staranno seguendo la bella Michelle in ogni dove e non la molleranno fino a quando non avranno qualcosa di scottante tra le mani.