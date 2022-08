Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: perché si sono lasciati

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero detti addio. Tutto quello che c'è da sapere sulle cause della rottura.

Michelle Hunziker è rientrata a Milano senza Giovanni Angiolini e le voci su una presunta rottura tra i due si fanno sempre più insistenti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la rottura

Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sarebbero lasciati dopo appena 5 mesi dall’inizio della loro liaison.

I due durante questa estate sono stati spesso avvistati insieme in Sardegna (dove il chirurgo risiede) e sembra che la showgirl gli avesse già presentato le sue figlie, Sole, Celeste e Aurora. Secondo i rumor in circolazione i due potrebbero essersi lasciati a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro o, come ipotizzato da qualcuno, la loro conoscenza potrebbe essersi semplicemente esaurita, come spesso succede dopo la fine di un legame importante (come quello avuto dalla showgirl e dal suo ormai ex marito, Tomaso Trussardi).

L’addio a Trussardi

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato la fine della loro storia dopo quasi 12 anni insieme e hanno espresso il desiderio di mantenere il massimo riserbo sulla questione. Oggi i due vivono in case separate ma l’imprenditore fa visita alle figlie ogni volta che può. Michelle Hunziker nel frattempo ha ripreso a frequentare il suo primo ex marito, Eros Ramazzotti, con cui sarebbe riuscita a costruire uno splendido rapporto d’amicizia,