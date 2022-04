Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, secondo indiscrezioni, si conoscerebbero da ben due anni.

Sono emersi nuovi dettagli e troscena sul rapporto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che, a quanto pare, si conoscerebbero da anni.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: il rapporto

Per il momento Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non hanno confermato né smentito le voci che li vorrebbero insieme e in tanti si chiedono se quella tra i due sia una liaison romantica o una semplice amicizia.

Stando alle ultime indiscrezioni i due si conoscerebbero da ben 2 anni: si sarebbero incontrati la prima volta durante un convengo per la presentazione del libro del chirurgo incentrato sul benessere. Michelle Hunziker è da sempre attenta a uno stile di vita sano e equilibrato e proprio in quel periodo stava per lanciare sul mercato i suo prodotti di benessere, Goovi. Dunque tra la showgirl argentina e il chirurgo il rapporto sarebbe iniziato come una collaborazione lavorativa, per poi trasformarsi lentamente in altro.

Michelle Hunziker: gli avvistamenti

Al momento la showgirl non ha confessato quali sarebbero i rapporti tra lei e Giovanni Angiolini e c’è anche chi si è detto convinto che la storia tra i due possa esser stata la causa della rottura tra la showgirl e Trussardi. Sulla questione non vi sono conferme e Michelle Hunziker si è guardata bene dal commentare le voci in circolazione.

La showgirl prima o poi romperrà il silenzio in merito alla questione? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.

I due sono stati paparazzati insieme già diverse volte ad Alghero, in Sardegna.