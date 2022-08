Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati: la relazione non è riuscita a superare l'estate.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, a pochi mesi di distanza dall’inizio della loro love story, si sono lasciati. La showgirl svizzera e il medico sardo si sarebbero detti addio senza drammi o colpi di scena.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati

Amore al capolinea per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Stando a quanto riferisce il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 24 agosto 2022, la conduttrice svizzera e il medico sardo non sono più una coppia da qualche settimana. Tutto sembrava andare per il verso giusto, poi la passione si è sciolta come neve al sole, senza riuscire a superare l’estate.

Perché Michelle e Giovanni si sono lasciati?

Secondo la rivista di Alfonso Signorini, Michelle e Giovanni si sono lasciati perché “certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare“.

Pertanto, nessun dramma tra la Hunziker e Angiolini, ma una rottura naturale, legata ad un interesse che è andato via via scemando.

Michelle Hunziker torna da Eros? La speranza dei fan

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e il breve flirt con Giovanni, Michelle torna single. La Hunziker credeva nella relazione con Angiolini, tanto che gli aveva presentato la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza. Eppure, a distanza di qualche mese, il flirt si è concluso.

Adesso la conduttrice svizzera è pronta per un nuovo amore, anche se i fan più accaniti sognano ancora di rivederla con Eros.