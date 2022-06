Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: una spasimante del medico vuota il sacco.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia, anche se i diretti interessati non hanno mai commentato il gossip. I baci e le fughe romantiche documentate da diversi settimanali parlano chiaro e c’è poco da aggiungere. Nelle ultime ore, il medico sardo ha rifiutato di lasciare dichiarazioni, ma al posto suo ci ha pensato una spasimante.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: parla una spasimante

“Preferirei di no“, ha dichiarato Giovanni Angiolini quando un giornalista del settimanale Oggi l’ha contattato per chiedergli un’intervista sulla sua relazione con Michelle Hunziker. Sia il medico sardo che la conduttrice svizzera preferiscono mantenere il silenzio sulla loro love story e lasciano che siano le immagini a parlare. Paparazzate su di loro, ormai, sono all’ordine del giorno e, visti i baci, c’è poco da aggiungere. Nonostante tutto, la rivista ha intercettato una spasimante di Angiolini, che ha rilasciato qualche dichiarazione interessante.

Le parole della spasimante di Angiolini

La donna in questione è residente ad Alghero e ha ammesso di avere da sempre un debole per Giovanni. Ovviamente, ha sottolineato che non è l’unica a pendere dalle sue labbra. E’ impossibile non notare il bel dottore quando è in città, specialmente se sfreccia per le vie di Alghero con la sua Mercedes bianca cabrio. La spasimante ha dichiarato:

“Quando la vedo parcheggiata, butto sempre un occhio; chissà mai che non lo incontro in coppia. (…) Sa, ai tempi dell’università incontravo Giovanni ai Vitelloni, una discoteca di Sassari, e già allora le ragazze facevano la fila per avere un po’ della sua attenzione. Certo, ora che c’è Michelle dovremmo tutte ritirarci per manifesta inferiorità”.

Michelle e Giovanni usciranno allo scoperto?

Spasimanti a parte, i fan si pongono un’altra domanda: Michelle e Giovanni usciranno mai allo scoperto? Molto probabilmente, a voler procedere con estrema calma è la Hunziker, che ha messo fine al suo matrimonio con Tomaso Trussardi soltanto qualche mese fa.