Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: vacanza a “luci rosa” in Sardegna

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: la vacanza a "luci rosa" in Sardegna fa sognare i fan.

Michelle Hunziker e il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini sono stati pizzicati in Sardegna, mentre si concedono qualche ora di relax in barca. I due appaiono piuttosto affiatati, tanto che i paparazzi parlano di vacanza “a luci rosa“.

Michelle Hunziker e Angiolini in vacanza in Sardegna

Fin dall’inizio della loro love story, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno sempre visto la Sardegna come il loro angolo di paradiso. Mentre il chirurgo estetico nonché ex concorrente del Grande Fratello ci è nato, la conduttrice svizzera ha sempre amato follemente l’isola. E’ per questo che entrambi, appena i rispettivi impegni di lavoro lo consentono, fuggono in terra sarda. Michelle e Giovanni sono stati pizzicati dal settimanale Nuovo mentre si concedono qualche ora di relax in barca.

Hunziker e Angiolini: relax in barca

“La Sardegna non è mai stata così calda per Michelle Hunziker. Archiviata la delusione per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice pare rinata grazie a Giovanni Angiolini. Originario di Sassari, il sexy chirurgo ortopedico è molto legato alla sua terra. Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità“, scrive su Instagram il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti.

La conduttrice svizzera e il chirurgo appaiono “sorridenti e appassionati“, mentre si “rilassano a bordo di uno yacht“.

Hunziker e Angiolini: fuga a “luci rosa”

Tra un tuffo in mare e un po’ di tintarella, Michelle e Giovanni si scambiano baci passionali. Non mancano “aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco“, ma quello che si coglie dalle immagini è soprattutto la sintonia che li lega. I paparazzi, non a caso, parlano di una vacanza “a luci rosa“.