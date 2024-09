Martedì 10 settembre è andata in scena a Roma la prima di Emily in Paris. Tra i tanti Vip presenti, due hanno attirato l’attenzione. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Ilary Blasi che, per la grande occasione, si sono scatenate insieme. I look, neanche a dirlo, sono perfetti.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme sul red carpet di Roma

Cosa ci fanno Michelle Hunziker e Ilary Blasi insieme a Roma? In ballo non c’è nessuna avventura televisiva di coppia, ma un red carpet speciale, quello per la prima di Emily in Paris. Le due conduttrici si sono incontrate prima di sfilare sul tappeto rosso, in albergo, e ne hanno approfittato per scattarsi qualche selfie da condividere sui social.

I look di Michelle Hunziker e Ilary Blasi

Michelle e Ilary hanno sfoggiato due look completamente diversi, ma entrambi bellissimi. La Hunziker ha optato per un vestito lungo con collo alto, di colore argento con scarpe abbinate. La Blasi, invece, ha scelto una giacca nera indossata a mo’ di mini abito, con stivali con lacci fino al ginocchio.

Michelle e Ilary, una coppia esplosiva sul red carpet

Hunziker e Blasi non hanno posato insieme solo per il selfie da condividere sui social, ma anche sul red carpet, in favore dei fotografi. Belle, sorridenti e stilose, Michelle e Ilary hanno incantato i presenti.