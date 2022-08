Le voci sulla presunta gravidanza di Michelle Hunziker, che sta frequentando Giovanni Angiolini, si fanno sempre più insistenti.

Michelle Hunziker è davvero incinta? In questi giorni le voci sulla sua presunta gravidanza stanno diventando sempre più insistenti.

Michelle Hunziker è incinta? I rumors sulla gravidanza continuano

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno diventando ogni giorno più inseparabili. Si tratta di una relazione seria e i due sembrano non volersi pi nascondere.

Manca solo la conferma ufficiale, che per il momento non è ancora arrivata. Sulla showgirl stanno circolando diverse voci, che ogni giorno si fanno più insistenti, come ricostruito da Gossip e Tv. Si dice, infatti, che la conduttrice potrebbe essere incinta. Michelle Hunziker si trova in Sardegna, dove Giovanni vive e lavora. Ora che è in vacanza sicuramente avranno modo di trascorrere più tempo possibile insieme. La conduttrice è stata sorpresa in farmacia con la figlia Aurora mentre comprava un test di gravidanza, ma ovviamente nessuno sa se quel test fosse per lei o per la ragazza.

L’attesa di una conferma o di una smentita

I rumors continuano a farsi sempre più insistenti anche per un altro motivo, come ha sottolineato Gossip e Tv. Solitamente sia Michelle Hunziker che Aurora Ramazzotti, quando escono delle fake news, trovano sempre il modo di smentirle in fretta, con la loro grande ironia. Questa volta non è accaduto, nessuna delle due ha smentito. Questo fa pensare che una delle due abbia veramente effettuato il test.

Ovviamente nessuna delle due può parlarne, se no tutti capirebbero chi di loro lo ha fatto. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli.