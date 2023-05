Ospite a Verissimo in compagnia del collega Gerry Scotti, Michelle Hunziker ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata.

Michelle Hunziker: la vita privata

Dopo la fine della sua unione con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha vissuto una breve liaison con Giovanni Angiolini e a seguire ha trascorso un lungo periodo da single. Nelle ultime ore lei stessa ha affermato che starebbe godendo di questo periodo da single e che nella sua vita non sarebbe presente alcun corteggiatore.

“Non c’è nessuno, niente, anche perché vado a lavorare, striscia, poi a lavorare, torno a casa e poi porto le bimbe a scuola. E quindi di incontri ne faccio pochi e sai cosa si sta bene, davvero. Prima o poi verrà il desiderio, ma la cosa bella è che quando tutto tace c’è quel silenzio meraviglioso che non è male. Non è male stare a sola e io non sono mai stata molto da sola, ma poi io non mi sento sola eh a livello emotivo”, ha precisato la conduttrice, che oggi si sta godendo il tempo insieme a sua figlia Aurora e al suo primo nipote, Cesare. Il piccolo è nato lo scorso 30 marzo e Michelle Hunziker è rimasta accanto a sua figlia durante quel momento così delicato.