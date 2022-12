Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati di nuovo: i dettagli

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che di recente erano stati avvistati durante alcune romantiche cene nei ristoranti di lusso o durante alcune gite fuori porta, si sarebbero lasciati di nuovo.

Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati

Storia al capolinea tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i due, dopo l’annuncio d’addio fatto a inizio 2022, negli ultimi mesi erano tornati a mostrarsi insieme e in tanti hanno creduto che il loro ritorno di fiamma fosse destinato a durare. Secondo i rumor in circolazione i due si erano dati “nuove regole” per far funzionare il rapporto per il bene delle figlie, Sole e Celeste, ma sembra che la loro unione non fosse di nuovo destinata a durare.

Nelle ultime ore infatti si è sparsa la voce che i due si sarebbero detti addio e in tanti, tra i fan della coppia, sono curiosi di saperne di più.

Michelle Hunziker non ha commentato pubblicamente la questione né ha mai rotto il silenzio sulla sua liaison con Giovanni Angiolini, il chirurgo con cui è stata avvistata nei mesi successivi all’annuncio di separazione.

L’arrivo del primo nipote

La showgirl al momento sembra essere molto presa dai preparativi per l’arrivo del suo primo nipote, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Il bambino – che sarà un maschio – è atteso per i primi mesi del 2023 e tutti in famiglia sono più felici che mai per il suo arrivo. Al momento Aurora e Goffredo non hanno svelato quale sia il nome scelto per il piccolo in arrivo.