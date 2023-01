Michelle Hunziker: "Ecco come sarebbero se avessi avuto figli maschi"

Michelle Hunziker è mamma di tre figlie femmine, Aurora, Sole e Celeste.

La conduttrice svizzera non ha mai nascosto di aver desiderato un pargolo maschio, così ha mostrato ai fan come sarebbero stati i suoi eredi se fossero venuti al mondo.

Michelle Hunziker desiderava figli maschi

Mamma felice, Michelle Hunziker non ha mai nascosto il desiderio di un figlio maschio. La conduttrice ha tre figlie: Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti, e Sole e Celeste, venute alla luce nel corso dell’unione con Tomaso Trussardi.

E’ felice delle sue pargole e adesso che diventerà nonna di un bel maschietto si sente pienamente soddisfatta. Nonostante tutto, ha voluto mostrare ai fan la foto di quelli che sarebbero stati i suoi figli maschi.

La foto dei “figli maschi” di Michelle Hunziker

Michelle ha utilizzato una delle classiche applicazioni che, in base al proprio aspetto, mostrano la foto di eventuali figli. “Ecco come sarebbe se avessi avuto maschi! Non sono male come tipo eh?“, ha scritto la Hunziker a didascalia dello scatto.

Nell’immagine in questione ci sono tre ragazzi biondi con occhi chiari.

Michelle Hunziker: il primo nipote è maschio

Michelle non ha avuto figli maschi, ma presto arriverà in famiglia un pargolo da coccolare. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, infatti, diventeranno genitori di un bel maschietto. Il bimbo dovrebbe nascere entro il mese di aprile in una clinica svizzera, la stessa dove la Hunziker ha messo al mondo Aury. “Mio nipote sarà il mio tesoro.

È l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. E non poteva essere più bella di così questa avventura che stiamo vivendo, che arriva da mia figlia. Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due, a parole non si può spiegare“, ha rivelato la conduttrice al settimanale Chi.