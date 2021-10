Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? A 9 anni ho deciso che lo avrei sposato”

Michelle Hunziker ha svelato un retroscena inedito sulla sua unione con l'ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha confessato come, ancor prima di conoscerlo, avrebbe sognato di sposare un giorno suo marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker: il matrimonio con Eros Ramazzotti

Nel 1995, ancora giovanissima, Michelle Hunziker ha incontrato per la prima volta: tra i due l’amore è scoccato in pochissimo tempo e un anno più tardi hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, Aurora Sophie.

Michelle Hunziker ha confessato che avrebbe sognato di sposare un giorno Eros quando aveva soltanto 9 anni:

“Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”, ha dichiarato la showgirl, e ancora “A 9 anni, guardando la tv, ho deciso che avrei sposato il papà di Aurora Eros Ramazzotti. Mia madre diceva: ‘Ma questa è matta’”. Il matrimonio tra i due durò fino al 2002, anno in cui si allontanarono a causa di una setta che riuscì a irretire la showgirl.

Michelle Hunziker: la setta

Solo dopo moltissimi anni Michelle Hunziker è riuscita a confessare il dramma della sua vita: per anni la showgirl svizzera è stata manipolata da una setta che la spinse a troncare il suo rapporto con Eros Ramazzotti.

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro.

Lì è successo tutto”, ha confessato la showgirl che in seguito, anche per il bene di sua figlia Aurora, è riuscita a recupare un rapporto con il suo ex marito.

Michelle Hunziker: Tomaso Trussardi

Oggi la showgirl sembra aver trovato la felicità accanto a sua figlia Aurora, sorella maggiore di Sole e Celeste. Dopo la fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, la showgirl si è sposata con Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole.

“È arrivato e ha sfondato la porta del mio cuore. Lui è uno che non si arrende mai, anche di fonte ad una donna che pensava di non ricostruirsi più una famiglia (…) Anche se era anche più giovane, ma mi ha subito dato il senso del progetto, qualcosa che mancava nelle poche esperienze che avevo avuto dopo il mio primo marito”, ha confessato MIchelle Hunziker in merito al suo secondo marito.