Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti fa chiarezza: “Con lei nessun ritorno di fiamma. Le sono vicino”

"Nessun ritorno di fiamma con Michelle", sono queste le parole di Eros Ramazzotti che ha fatto chiaretta sul legame con la ex moglie.

L’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva fatto sognare moltissimi italiani a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni ‘2000, tanto che nel 1996 è nata la loro prima figlia Aurora. Eppure nonostante siano ormai passati più di vent’anni, l’amore tra i due si è trasformato in qualcosa di diverso, un’amicizia vera e quanto mai sincera.

A confermarlo è lo stesso cantante che in un’esclusiva rilasciata al settimanale “Oggi”, ha dichiarato che per la ex moglie ci sarà sempre. Ramazzotti ha tuttavia precisato che voci su un loro ritorno di fiamma non sono vere: “Siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati”, ha affermato.

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker, “Per lei ci sono e ci sarò sempre”

Il cantante dunque ha evidenziato che sarà sempre vicino alla ex moglie: “Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”.

Ha quindi aggiunto: “le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”.

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker, “Nessun ritorno di fiamma”

Con Michelle Hunziker non c’è stato dunque un nesssun ritorno di fiamma anche se ha poi precisato che per il bene della figlia maggiore e di ciò che c’è stato, i due hanno avuto modo di trasformare il loro amore in una bella amicizia.

“Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”, sono le parole del cantante.

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker, “Sono libero”

Già in precedenza, in video pubblicato su Instagram, Eros Ramazzotti ha ribadito di essere single: “Non sono fidanzato.

Sono libero. Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato”.