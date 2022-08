Michelle Hunziker e gli addominali in cucina: lo sketch con mamma Inneke fa impazzire i fan.

Michelle Hunziker ha condiviso sui social un video che la ritrae mentre fa gli addominali in cucina. Un filmato divertente, che vede come protagonista anche l’adorata mamma Inneke in una versione parecchio diversa dal solito.

Michelle Hunziker e gli addominali in cucina

“Mamma mia che stanchezza, ma come mai secondo te, mum?“, chiede Michelle Hunziker alla madre Inneke all’inizio del video. Stiamo parlando del divertentissimo filmato sugli “addominali in cucina” che la conduttrice svizzera ha condiviso sui social. A didascalia, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha scritto: “Le mamme hanno sempre ottimi consigli per te“. E’ bene sottolineare che si tratta di una condivisone ironica, che non ha nulla a che fare con i soliti allenamenti che Michelle consiglia su Instagram.

Il video degli addominali di Michelle in cucina

Alla domanda iniziale della conduttrice svizzera, la signora Inneke risponde: “Perché tu ti alleni troppo. Lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra“. Seguendo il consiglio della mamma, la Hunziker si mette a fare gli addominali: sui fornelli mentre taglia le carote, aggrappata alle maniglie del forno e, dulcis in fundo, a terra. A questo punto, mamma Inneke fa la sua comparsa e le chiede: “Ma che ca**o stai facendo?“.

Michelle replica: “Mi hai detto che gli addominali vanno fatti in cucina“. Il genitore conclude: “Ma io devo avere una figlia proprio defic***te“. L’ex moglie di Tomaso Trussardi mette fine al video con una fragorosa risata.

Il video ironico piace ai fan

Il video ironico sugli “addominali in cucina” ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan di Michelle. Lo sketch tra madre e figlia ha divertito i seguaci, ma qualcuno ha comunque avuto qualcosa da ridire.

Polemiche a parte, possiamo dire che il filmato della conduttrice svizzera è un vero e proprio “fitness motivation“.