“Michelle Hunziker ha dormito a casa di Eros Ramazzotti”: l’indiscrezione

Michelle Hunziker avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza in casa di Eros Ramazzotti in Franciacorta.

Mentre si fanno sempre più insistenti i rumor riguardanti una presunta gravidanza della loro primogenita, Aurora Ramazzotti, sembra che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti abbiano trascorso alcuni giorni insieme in Franciacorta.

Michelle Hunziker ed Eros in Franciacorta

Secondo indiscrezioni la showgirl Michelle Hunziker – dopo una vacanza all’insegna della passione con Giovanni Angiolini – sarebbe partita per la Franciacorta, dove sarebbe stata ospite dell’ex marito Eros Ramazzotti, con cui da qualche tempo avrebbe ritrovato l’antica armonia.

Lo stesso cantante aveva confessato di esserle stata accanto durante la sua difficile separazione da Tomaso Trussardi e a seguire Michelle aveva preso parte al videoclip dell’ultimo singolo del cantante. In queste ore sono circolate indiscrezioni sempre più insistenti riguardanti una presunta gravidanza della loro figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, che però al momento ha preferito mantenere il più totale silenzio in merito alla questione.

La presunta gravidanza

Alcune settimane fa Michelle Hunziker e sua figlia Aurora erano state avvistate in Sardegna mentre acquistavano un test di gravidanza.

Nelle ultime ore si è sparsa la voce che quel test fosse destinato a Aurora, che quindi aspetterebbe il primo figlio insieme a Goffredo Cerza. Nonostante la notizia stia tenendo i fan con il fiato sospeso, la figlia dei due vip si è chiusa nel più totale riserbo in merito alla questione e per ora non ha proferito parola a riguardo.