Michelle Hunziker ieri e oggi: la straordinaria somiglianza con la figlia Aurora

In alcune foto del passato è evidente la somiglianza tra Michelle Hunziker e la sua primogenita, Aurora Ramazzotti.

Oggi Michelle Hunziker ha uno splendido legame con la sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, che per anni avrebbe sofferto per i continui paragoni fatti dalla stampa in merito alla sua mancata somiglianza con la madre. Alcune foto di Michelle Hunziker da giovane sembrano “dire” il contrario.

Michelle Hunziker: la somiglia con la figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker ha avuto la sua prima figlia, Aurora, insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. Nonostante la stampa abbia sempre messo a confronto le differenze estetiche tra madre e figlia (spesso con commenti a dir poco di cattivo gusto nei confronti di Aurora) da alcune foto della showgirl svizzera da giovane sembra evidente che lei e la sua primogenita si somiglino molto.

In passato Aurora ha confessato come i paragoni della stampa tra lei e sua madre l’abbiano fatta soffrire, specie visto che lei era nel periodo più delicato (quello dell’adolescenza). “Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni. Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me.

Insomma, avevo 14 anni compiuti, ero una ragazzina…”, ha dichiarato Aurora, che proprio grazie all’amore della sua famiglia sarebbe riuscita a trovare la fiducia in se stessa.

Aurora Ramazzotti: l’acne

Oggi Aurora Ramazzotti è consapevole della sua bellezza e più volte ha usato i suoi canali social per mandare un messaggio positivo ai suoi fan e spiegare quanto sia importante amare se stessi, pregi e difetti compresi. “Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi.

Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te stessa”, ha scritto la ragazza in un post via social, dove si è mostrata senza nascondere i segni dell’acne. “Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni. La colpa è anche dei social che alimentano questo fenomeno, che è pericoloso”, ha aggiunto.

Michelle Hunziker: la stima per Aurora

Oggi Michelle Hunziker non è solo una mamma innamorata: lei stessa ha infatti ammesso di avere una grande ammirazione per sua figlia Aurora e per il modo che lei ha di affrontare alcuni temi. “L’ammiro: pur essendo figlia di personaggi pubblici, non vive il suo ruolo in modo negativo. Fin da quando era bambina ho cercato di non trasmetterle insofferenza o fastidio nell’essere sotto tiro dei fotografi, la buttavo sul divertimento: per esempio, facevo finta di giocare a nascondino con i paparazzi”, ha dichiarato.