Michelle Hunziker: il dettaglio che la lega a Trussardi e le parole di Eros Ramazzotti

Michelle Hunziker ha mostrato un dettaglio che la lega a Tomaso Trussardi e ha ricevuto delle belle parole da Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker: il dettaglio che la lega a Trussardi

Michelle Hunziker sta trascorrendo una vacanza rilassante in Sardegna.

Ha scelto di trascorrere le ferie nella terra natia di Giovanni Angiolini, con cui ha un legame, con le sue figlie al completo: Sole, Celeste e Aurora. Tutto sta andando per il meglio, ma i fan hanno notato un dettaglio particolare in una storia su Instagram, che riguarda Tomaso Trussardi. La donna ha indossato un anello che le aveva regalato l’ex marito. La Hunziker ha dato il benvenuto alla sua nuova cagnolina, Lilly Junior, e in quellas toria tutti hanno notato che aveva un anello particolare al dito, con rubino e diamanti.

Questo gioiello glielo ha regalato Tomaso Trussardi, e fa parte della collezione Tiffany Enchant.

Le parole di Eros Ramazzotti

Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è rimasto un rapporto di grande affetto, anche se l’amore è finito. Negli ultimi anni si sono riavvicinati e il cantante, in un’intervista a Sette, ha parlato del suo rapporto con l’ex moglie, che ha definito “semplice e bellissimo“. “Abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice” ha dichiarato il cantante.

I due sono apparsi insieme alla figlia Aurora nel nuovo video di Eros, Ama.