Michelle Hunziker, il retroscena sul matrimonio con Tomaso Trussardi

Il settimanale Chi ha rilasciato alcuni retroscena sul matrimonio ormai giunto al termine tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Sono passati alcuni mesi dalla fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Lei pare abbia una nuova relazione: la showgirl svizzera, infatti, è stata paparazzata a Parigi con Giovanni Angiolini. Il settimanale Chi, che ha immortalato Michelle e Giovanni regalandogli la prima pagina del nuovo numero, racconta i dettagli sulla nuova love story e svela alcuni retroscena sul matrimonio Trussardi-Hunziker.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, il retroscena sul loro rapporto

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato Michelle e Giovanni durante una possibile fuga d’amore nella Capitale francese. Non solo: Chi ha riportato alcune dichiarazioni della Hunziker in merito al matrimonio con Trussardi, ormai ex marito e padre di Celeste e Sole.

Nonostante abbiano reso pubblica la fine della loro storia solo recentemente, pare che il matrimonio tra Michelle e Tomaso fosse giunto al capolinea già nei mesi precedenti.

La reunion mostrata sui social in occasione del compleanno di una delle loro bambine aveva maturato non poche speranze nei fan della coppia. Eppure tra loro non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma, ma restano buoni rapporti, rispetto e stima.

Stando a quanto racconta Chi, la Hunziker sarebbe stata di grande supporto per Tomaso, aiutandolo nella sua indipendenza, rendendolo un uomo più consapevole e capace di gestire il peso di un cognome così importante.

Anche lui sarebbe stato un punto di riferimento altrettanto determinante per lei, che unendosi a Tomaso entrava in una famiglia storicamente chiusa nelle tradizioni alla base dell’impero costruito da Nicola Trussardi, si legge su Chi. La showgirl avrebbe anche collaborato con il marchio di famiglia, garantendogli un ulteriore crescita.

A “Michelle Impossible”, tuttavia, la Hunziker ha invitato solo Eros Ramazzotti e non Tomaso Trussardi. “Non ho accennato a questa storia se non lievemente, parlando sempre dei miei sentimenti, perché è appena successo“, sono le parole di Michelle riportate da Chi, aggiungendo: “È un periodo da affrontare con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”.