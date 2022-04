Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi pizzicati insieme: il riavvicinamento confonde i fan.

Possibile che tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci sia un riavvicinamento in corso? I due sono stati paparazzati durante un evento automobilistico e i rapporti, nonostante quanto è avvenuto negli ultimi mesi, sembrano più che distesi.

Michelle Hunziker e Tomaso: riavvicinamento in corso?

Lo scorso gennaio, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno diffuso un comunicato stampa in cui annunciavano la separazione. Da quel momento in poi, la cronaca rosa ha avuto di che parlare: dal ritorno di fiamma tra la conduttrice ed Eros Ramazzotti all’avvicinamento dell’imprenditore a Chiara Ferragni, passando per un flirt di lei con Giovanni Angiolini. Nelle ultime ore, però, sono uscite nuove fotografie che immortalano Michelle con Tomaso e la domanda è nata spontanea: tra i due c’è un riavvicinamento in corso?

Michelle e Tomaso pizzicati insieme

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato la Hunziker e Trussardi ad un evento automobilistico organizzato dallo stesso imprenditore in Franciacorta. Considerando che una manifestazione del genere non si organizza dall’oggi al domani, è probabile che gli ex coniugi l’abbiano organizzato prima della separazione. E’ per questo che parlare di un riavvicinamento sembra assurdo. Come se non bastasse, Tomaso e Michelle hanno due figlie, motivo per cui i rapporti civili sembrano il minimo.

Nessun riavvicinamento in corso

Anche se Michelle e Tomaso sono apparsi sereni e affiatati, non si può parlare di un riavvicinamento in corso. Al momento, è bene sottolinearlo, la Hunziker e Trussardi non hanno commentato il chiacchiericcio e, molto probabilmente, non lo faranno neanche in seguito.