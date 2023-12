Michelle Hunziker, il sostegno a Ilary Blasi: "Sei unica, toni eleganti e parole incisive"

Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo per parlare della sua controversa separazione da Francesco Totti e per l’uscita del suo docufilm, Unica. Attraverso i social Michelle Hunziker le ha espresso tutto il suo sostegno.

Michelle Hunziker: il sostegno a Ilary Blasi

Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono ottime amiche e, dopo la separazione di quest’ultima, proprio la showgirl svizzera le ha mostrato tutta la sua solidarietà e la sua vicinanza. Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata ospite a Verissimo per parlare della sua controversa separazione dall’ex marito Francesco Totti (da lei già raccontata in Unica) e Michelle Hunziker le ha espresso la sua vicinanza scrivendo sui social:

“UNICA Ilary Blasi, come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ d’ordine nel caos mentale di molti, che giudicano senza cognizione di causa”.

Nel frattempo Francesco Totti non si è pronunciato in merito all’uscita del discusso docufilm della sua ex moglie e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno altri sviluppi. Lui e Ilary Blasi non si sono separati pacificamente, ma nelle ultime settimane si è vociferato che i due fossero in cerca di un nuovo equilibrio per il bene dei tre figli avuti insieme. Sarà vero?