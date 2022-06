Michelle Hunziker, il topless alle Eolie: le foto da capogiro

Michelle Hunziker ha regalato ai fan alcuni scatti bollenti e senza reggiseno durante la sua vacanza alle Eolie.

Michelle Hunziker sta trascorrendo una vacanza alle Eolie in compagnia delle sue amiche e sui social non ha perso occasione per sedurre i fan con alcuni scatti bollenti.

Michelle Hunziker: il topless alle Eolie

Dopo gli ultimi avvistamenti in compagnia di Giovanni Angiolini – il chirurgo con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo l’addio a Trussardi – Michelle Hunziker sta trascorrendo una meritata vacanza in compagnia delle sue amiche alle Eolie e sui social ha postato alcuni scatti da capogiro in cui è ritratta senza reggiseno.

Le foto hanno fatto il pieno di like tra i fan, mentre lei nella didascalia al post ha scritto:

“Dove ci sono i vulcani, la terra a mio parere sprigiona un’energia molto potente. Mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo, i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo. La natura è meravigliosa…”

La showgirl sembra aver ritrovato la serenità dopo il difficile addio al marito Tomaso Trussardi, padre delle sue figlie Sole e Celeste, a cui era legata da oltre 10 anni.

La relazione con Giovanni Angiolini

Pur non avendo ancora ufficializzato la liaison con Giovanni Angiolini, la showgirl e il chirurgo sono stati più volte avvistati in atteggiamenti intimi in Sardegna. Forse Michelle Hunziker ha preferito non ufficializzare la relazione per tutelare le sue figlie, Sole e Celeste, entrambe molto legate al loro papà.

Lei e Trussardi hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene delle bambine e non hanno svelato i motivi che li hanno condotti all’addio.