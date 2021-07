Michelle Hunziker in bikini: il fisico da urlo sfoggiato di fronte al mare in tempesta

La spendida Michelle Hunziker ha sfoggiato un fisico perfettamente tonico e scolpito mentre si preparava a godere lo show del mare in tempesta

Il mare in tempesta non l’ha per nulla spaventata. Al contrario, mentre tutti cercavano rifugio prima del temporale, Michelle Hunziker ha voluto precipitarsi in spiaggia per godersi “lo spettacolo gratuito più figo dell’universo”. Con le acque agitate e il cielo scuro sullo sfondo, la splendida showgirl svizzera si è fatta immortalare in alcune pose artistiche sul bagnasciuga che hanno lasciato tutti letteralmente a bocca aperta.

Michelle Hunziker più in forma che mai

Tra salti di gioia e tutte le grazie in mostra, Michelle è dunque apparsa in bikini all’apice della forma, sfoggiando un fisico perfettamente tonico e scolpito da ore e ore di fitness.

Quando se ne va il sole e si prepara una tempesta, molti corrono al riparo. Dal lato opposto una pazza svizzera corre in spiaggia il prima possibile per non perdersi lo spettacolo gratuito più figo dell’universo!!! Si alza il vento, inizia a piovere, il mare si agita e prende una forma magnifica. Lo temo molto, lo rispetto, mi attrae come se fosse un magnete! Si avvicina l’anziano e saggio bagnino preoccupato con un ombrello e mi chiede se può accompagnarmi in hotel… Lo ringrazio, gli dico che non mi si arricciano i capelli e gli chiedo se vuole godersi lo spettacolo con me.

Questo dunque il resoconto narrato dalla Hunziker nel post su Instagram, corredato dalla foto gli addominali scolpiti e ogni singolo fascio muscolare che sembra d’acciaio. Mentre lei si godeva il temporale sulla spiaggia romagnola, sui social è stata invece decisamente travolta da un uragano di complimenti.