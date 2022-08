Michelle Hunziker in bikini leopardato e senza trucco: le foto in vacanza

Michelle Hunziker in bikini leopardato e senza trucco: continuano le vacanze della showgirl svizzera. Le foto condivise sui social.

Michelle Hunziker in bikini leopardato e senza trucco: continuano le vacanze della showgirl svizzera. Le foto condivise sui social.

Michelle Hunziker in bikini leopardato e senza trucco

Michelle Hunzinker, dopo una breve tappa a Bergamo, è nuovamente partita per le vacanze ed è determinata a godersi il meritato relax dopo aver vissuto un anno molto movimentato trascorso all’insegna di successi professionali e della separazione dal marito Tomaso Trussardi.

Sui social, la showgirl ha scatenato l’invidia dei followers postando foto di acque cristalline e mostrando il suo fisico perfetto in bikini. Il due pezzi in stampa animalier è composto da un reggiseno a balconcino e un microtanga sgambato. Il tutto è corredato da un look naturale: la Hunziker, infatti, ha deciso di rinunciare al trucco ottenendo comunque un risultato impeccabile.

Le foto in vacanza

In seguito alla pubblicazione degli scatti, i fan delle showgirl svizzera si sono chiesti quale fosse il suo segreto per continuare ad avere curve talmente invidiabili a 40 anni.

Michelle Hunzinker, tuttavia, non ha mai negato di sottoporsi a continue sessioni di allenamento che spaziano dal corpo libero al karate.

Recentemente, poi, ha anche rivelato di aver cominciato a usare prodotti naturali per depurare e attivare il microcircolo. In questo modo, a detta dell’ex moglie di Eros Ramazzotti, è riuscita ad eliminare il problema della cellulite.