Michelle Hunziker, la confessione dopo Capodanno: "Ho preso i drenanti, ecco perché"

Michelle Hunziker ha trascorso il Capodanno in montagna all’insegna del divertimento e dell’amicizia ma poi ha aggiornato i fan sulla sua routine di benessere post festività.

Michelle Hunziker: il Capodanno

Insieme all’ex marito Tomaso Trussardi, alle figlie Sole e Celeste e all’amica Serena Autieri e il marito Enrico Griselli, Michelle Hunziker ha trascorso il Capodanno sulle montagne di San Cassiano e a seguire ha aggiornato i fan con autoironia, svelando di aver assunto dei drenanti a causa di quanto mangiato e bevuto durante le feste.

“Ho preso i drenanti stamattina, perchè mi son detta dopo tutto quello che abbiamo mangiato e tutto l’alcool che abbiamo bevuto è ora di purificarsi. E ora che sono sulle piste mi sono fermata ad ogni rifugio per fare pausa toilette”, ha detto ironica la conduttrice, mostrando la bellissima vista delle montagne di San Cassiano.

La conduttrice negli ultimi tempi è stata avvistata spesso in compagnia del suo ex marito, Tomaso Trussardi, ma entrambi hanno specificato che tra loro non sarebbe in corso alcun ritorno di fiamma.

Al momento Michelle Hunziker sarebbe single e come il suo ex marito, Eros Ramazzotti, è più felice che mai per via dell’imminente nascita del suo primo nipote, figlio di Aurora Ramazzotti. Il bambino nascerà nei primi mesi del 2023 e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nascita e sulla maternità di Aurora.