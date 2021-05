Michelle Hunziker, la foto dei suoi 13 anni: “Ero truzza”

Michelle Hunziker ha postato uno scatto sui social risalente ai suoi 13 anni: la foto ha lasciato i fan a bocca aperta.

Michelle Hunziker ha postato sui social uno scatto risalente a quando aveva 13 anni e sui social ha fatto il pieno di like.

Michelle Hunziker: la foto dei suoi 13 anni

Con la sua solita autoironia Michelle Hunziker ha postato uno scatto risalente ai suoi 13 anni e in cui è ritratta in costume da bagno durante una vacanza al mare.

“Avevo 13 anni…ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a “Gatteo a mare”!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! Guardate com’ero truzza!!!! Sto male!”, ha scritto la conduttrice, che nel corso degli anni ha decisamente modificato il suo look. In tanti sui social hanno notato una certa somiglianza tra la conduttrice e la sua famiglia maggiore, Aurora Ramazzotti, che da sempre ha dichiarato di aver sofferto per i continui paragoni fatti dalla stampa e dai fan tra lei e sua madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker: il rapporto con Aurora

Oggi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno un ottimo rapporto nonostante la stessa figlia della conduttrice ha rivelato che in passato sua madre sarebbe stata piuttosto severa con lei.

Aurora ha anche dichiarato che avrebbe sofferto per i continui paragoni della stampa tra lei e sua madre e per gli insulti a lei rivolti a proposito della sua bellezza o dei canoni estetici. Oggi Aurora ha imparato ad amare se stessa, senza curarsi del giudizio altrui. “L’ultimo episodio è di ieri in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Meglio la madre’. L’ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso”, ha confessato la ragazza, che oggi ha seguito le orme di sua madre intraprendendo la carriera tv.

Michelle Hunziker: l’amore e la vita privata

Per Michelle Hunziker si tratta di un periodo roseo dal punto di vista della carriera e della vita privata. Oltre ad essere una delle showgirl più amate d’Italia, la conduttrice è oggi legata all’amore della sua vita, Tomaso Trussardi, con cui ha avuto le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Aurora Ramazzotti è molto legata a tutta la famiglia, compreso il marito della madre Michelle Hunziker.