Michelle Hunziker, la pizza di Flavio Briatore è promossa: “Una goduria”

Per Flavio Briatore migliore pubblicità non poteva esserci. Michelle Hunziker si è recata al Crazy Pizza con la primogenita Aurora e Zorzi.

In molti ricorderanno senz’altro l’enorme polverone che si era sollevato a seguito di alcune esternazioni di Flavio Briatore in merito al costo della pizza. Eppure nonostante le moltissime polemiche, per l’imprenditore è arrivata la migliore delle pubblicità. A gustare la “pizza da ricchi” al Crazy Pizza c’era nientemeno Michelle Hunziker e con lei la primogenita Aurora e l’influencer e vincitore del Gf Vip 5 Tommaso Zorzi.

Le numerose foto condivise sui social ci dicono molto su quanto la conduttrice abbia gradito la cucina di Briatore.

Michelle Hunziker va al Crazy Pizza: “Che goduria!”

Per Michelle Hunziker che è appena rientrata da una romantica vacanza con Giovanni Angiolini, è stato un rientro dolce. La presentatrice infatti, a fatica parlava da quanto la pizza era buona. Alla domanda di Aurora se la pizza fosse di gradimento, la presentatrice ha infatti risposto: “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”.

Perché la pizza di Briatore fa discutere?

I prezzi nel frattempo ci dicono molto su una pizza destinata a far discutere a lungo. Basti pensare che una semplice pizza margherita costa 13 euro, mentre la famosa Pata Negra costa una sessantina di euro: “La polemica nasce solo perché c’è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e ha successo.

Siamo già prenotati fino a fine giugno. E’ la risposta del cliente che ci interessa. Tutto il resto è aria fritta”, ha dichiarato l’imprenditore.