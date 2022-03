Michelle Hunziker mostra il lato B dopo 28 anni dalla pubblicità Roberta: fan in estasi.

La prima volta che Michelle Hunziker ha mostrato il suo lato B aveva soltanto 17 anni. All’epoca era la testimonial di Roberta, nota anzienda di intimo. Oggi, a distanza di 28 anni da quel momento, la showgirl svizzera è tornata a ‘sfoggiare’ il fondoschiena e ha lasciato senza parole i suoi seguaci.

Michelle Hunziker mostra il lato B

In vacanza alle Maldive per recuperare un po’ le energie, Michelle Hunziker ha mostrato ai fan il lato B, lo stesso che l’ha resa famosa. La showgirl svizzera ha sempre scherzato su Roberta, la marca di intimo che l’ha resa celebre, e oggi sembra non essere passato neanche un giorno da quegli esordi. La 45enne, via social, ha condiviso uno scatto in cui si mostra nella stessa posa dei tempi del celebre spot e il risultato è identico.

Michelle ha un corpo pazzesco e, nonostante le tre gravidanze, il lato B è perfetto come quando aveva 17 anni.

Dopo 28 anni, il lato B di Michelle è identico

Un bel vedere è sempre un bel vedere, inutile nasconderlo. Nel caso della Hunziker, ciò che stupisce è vedere come lo scorrere del tempo non abbia sortito alcun effetto. Il lato B di Michelle è a dir poco perfetto e i 28 anni trascorsi dal lavoro per Roberta sembrano non essere passati.

E’ bene sottolineare, però, che la showgirl svizzera non ha mai smesso di allenare le sue “ciapet” e ha sempre seguito un’alimentazione sana. Poi, anche madre natura ci ha messo del suo. L’ex moglie di Tomaso Trussardi, uscito dalla sua esistenza recentemente, è a dir poco bellissima.

I segreti di Michelle Hunziker

Non solo una dieta sana e tanto sport, Michelle utilizza anche molti integratori, prodotti dalla sua azienza, la Goovi.

Non a caso, a didascalia dello scatto che mostra il suo lato B, la Hunziker ha parlato di un multivitaminico a base di vitamine B, ferro, magnesio e acido folico. “Ciapet drenate… Bye bye ritenzione!“, ha scritto la showgirl svizzera su Instagram.