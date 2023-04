Michelle Hunziker mostra un piatto di frittura: è polemica sui social

Nelle scorse ore sui social Michelle Hunziker si è mostrata difronte a un piatto di una gustosa frittura e a seguire è stata bersagliata da un’ondata di critiche via social.

Michelle Hunziker: la frittura

Michelle Hunziker è stata bersagliata dalle critiche dei fan dei social dopo essersi mostrata difronte a un piatto di frittura. In tanti hanno affermato che la showgirl mentirebbe sui segreti della sua alimentazione visto che, a 46 anni compiuti, mostrerebbe ancora una forma fisica invidiabile. “Impossibile. Come fai a mangiare quello che vuoi e a essere sempre più bella?”, ha scritto qualcuno dei suoi fan.

In realtà la conduttrice ha sempre affermato di seguire una dieta sana e varia e di praticare tanta attività fisica. Infatti, poche ore dopo aver mostrato il piatto di frittura sui social, lei stessa ha “replicato” alle critiche in circolazione mostrandosi in palestra e scrivendo: “Il mio fritto di pesce buonissimmo è un lontano ricordo”.

La showgirl sta vivendo un periodo emozionante e meraviglioso visto che, il 30 marzo scorso, è nato il suo primo nipote, il piccolo Cesare. Michelle Hunziker non ha nascosto la sua grande felicità nel diventare nonna per la prima volta e sarebbe più emozionata che mai nel poter trascorrere del tempo insieme al suo primo nipotino.