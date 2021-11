Michelle Hunziker nel cast di Lol – Chi ride è fuori Germania

Michelle Hunziker ha rivelato via social di esser stata scelta per il cast di Lol - Chi ride è fuori Germania.

Michelle Hunziker ha annunciato via social di esser stata scelta per prendere parte alla nuova edizione di Lol – Chi ride è fuori Germania.

Michelle Hunziker a Lol – Chi ride è fuori

Con enorme entusiasmo Michelle Hunziker ha annunciato di esser stata scelta per prendere parte al cast di Lol – Chi ride è fuori Germania.

In Italia intanto ferve l’attesa per la nuova edizione del format che sarà condotto per la seconda volta da Fedez (questa volta affiancato da Frank Matano). Il cast del programma stavolta sarà formato da Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Virginia Raffaele e Tess Masazza. Michelle Hunziker, che parteciperà all’edizione tedesca dello show, ha invece affermato via social: “Quei matti mi hanno convinto, sono nella terza stagione di Lol Germania! Sarà un’esperienza terapeutica e psicanalitica per una che ride da quando è nata…in ogni situazione”.

Michelle Hunziker: il dramma

Michelle Hunziker ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua solarità ma di recente lei stessa ha rivelato un terribile episodio di cui sarebbe stata vittima alcuni anni fa, quando un uomo ha cercato di aggredirla. “Perché sorrido sempre? Perché conosco bene le lacrime. Il sorriso non è sinonimo di superficialità. C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro. Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi.

Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola. La violenza tocca tutte perché ha tantissime forme, penso che ogni donna abbia vissuto o vivrà violenza psicologica, discriminazione, boicottaggi vari. Noi nasciamo con la genetica predisposta a farci sei volte il mazzo più degli uomini, e senza lamentarci. Aggiungo, però, che ora questo percorso verso l’emancipazione lo stiamo facendo, sì, vero, ma lo stiamo pagando caro”, ha dichiarato la showgirl.

Michelle Hunziker: la vita privata della showgirl

Michelle Hunziker è oggi felicemente sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste. Precedentemente la showgirl era stata sposata con Eros Ramazzotti, padre della sua prima figlia, Aurora. Oggi Aurora Ramazzotti sta cercando di seguire le orme di sua madre e diventare anche lei un volto televisivo.