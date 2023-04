Nelle ultime ore Michelle Hunziker si è mostrata via social in compagnia di sua madre Ineke, con cui è andata a far visita a Aurora Ramazzotti dopo la nascita del figlio Cesare.

Michelle Hunziker non vuole farsi chiamare nonna?

Nei mesi scorsi Michelle Hunziker ha confessato tutta la sua gioia e il suo entusiasmo nel diventare nonna per la prima volta e aveva ammesso che sarebbe stata orgogliosa di farsi chiamare “nonna” così come le sue figlie, Sole e Celeste, sarebbero state impazienti di farsi chiamare “zie”. Dopo la nascita del nipote Cesare, la showgirl è andata a far visita a sua figlia Aurora in compagnia della madre, Ineke, diventata bisnonna per la prima volta. La showgirl svizzera ha scritto sui social:

“Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?”, ha scritto nelle sue stories. La showgirl è entusiasta per l’arrivo del suo primo nipote e al momento sua figlia Aurora ha dichiarato di volersi prendere una pausa dai social per potersi concentrare meglio su questo delicato momento. Lei e Goffredo Cerza hanno tenuto segreto il nome del bambino fino al giorno della sua nascita e sui social in tanti li hanno criticati per la loro scelta.