Michelle Hunziker nuovi scatti in barca con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker è stata nuovamente immortalata in compagnia di Giovanni Angiolini, mentre in barca prende il sole al fianco della sua dolce metà.

Dopo le foto in barca che immortalavano la vacanza in Sardegna, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati nuovamente paparazzati insieme.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in barca insieme

La love story tra Hunziker e il famoso medico sembra ormai ufficiale.

In questa calda estate si stanno concedendo del relax in intimità. Per lei sarà un’estate ricca di emozioni, tra amore e famiglia. Dopo la vacanza con le sue bambine, nel cuore della Romagna, la showgirl svizzera si è concessa anche una vacanzina romantica in compagnia della sua dolce metà.

Gli scatti, pubblicati sul settimanale Gente, mostrano Michelle in splendida forma, mentre sfoggia un bikini azzurro e a bordo della barca prende il sole al fianco di Angiolini.

Il suo fisico è sempre mozzafiato e il suo fascino raffinato è dirompente.