Michelle Hunziker parla di Tommaso Trussardi a Verissimo: “Una separazione è un lutto, ti senti una fallita, ma può rappresentare anche un nuovo inizio”

Michelle Hunziker parla di Tommaso Trussardi a Verissimo e ammette: “Una separazione è un lutto”. La showgirl ha confessato al pubblico di Silvia Toffanin di aver sofferto per la fine del rapporto con l’ormai ex marito ed ha svelato alcuni retroscena emotivi molto delicati.

Nell’intervista Michelle ha messo a nudo tutto il dolore per quello che comunque è stato un trauma: la decisione di separarsi e quella successiva di comunicare che fra lei e Tommaso era finita. Ha detto la Hunziker a Silvia Toffanin ed ai telestettatori: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”.

“Sono stati dieci anni bellissimi con due figlie stupende e si, c’è qualcosa da salvare”

Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tommaso e gliene vorrò sempre”. E a Michelle poco o nulla è servito aver avuto già un’esperienza simile con la fine del precedente matrimonio, quello con Eros Ramazzotti. Infatti “quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro”.

Due separazioni e due modi di provare dolore, ma sempre dolore resta

“Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza”. Non esiste dunque un’anagrafe che favorisce l’assorbimento del dolore e Michelle lo ha detto chiaramente. In chiosa Michelle Hunziker ha annunciato che sarà protagonista del suo primo show che andrà in onda in prima serata su Canale 5.