Michelle Hunziker positiva al Covid: a Striscia la Notizia torna Valeria Graci

Dopo essersi sottoposta a un test rapido, Michelle Hunziker ha scoperto di essere positiva al Covid: salta l’appuntamento a Striscia la Notizia. Al suo posto al fianco di Gerry Scotti ci sarà Valeria Graci, conduttrice radiofonica e inviata del celebre tg satirico.

A Striscia la Notizia formano una delle coppie più amate: con la loro simpatia e la sintonia che li lega, Gerry Scotti e Michelle Hunziker si confermano tra i conduttori preferiti di Striscia la Notizia, conquistando il pubblico anno dopo anno. Tuttavia, per la famosa showgirl svizzera è in arrivo uno stop. Il motivo? Il Covid, sempre pronto a mettere i bastoni tra le ruote.

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni, la conduttrice del celebre tg satirico di Canale 5 si è sottoposta a un test rapido, il quale ha dato esito positivo.

Per questo motivo, non può registrare le puntate di Striscia la Notizia, ma passa il testimone a Valeria Graci, la conduttrice radiofonica (e famosa comica) che dal 2014 è anche un’inviata del programma. La Graci era già stata dietro il bancone di Striscia, a marzo scorso, quando Francesca Manzini – al fianco di Gerry prima che tornasse Michelle – era risultata positiva al coronavirus.

A ottobre scorso, alla vigilia della nuova edizione di All Together Now, ospite a Verissimo la Hunziker aveva rivelato: “Ho passato un periodo piuttosto difficile.

Nessuno lo sa, ma ho avuto il Covid. Ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene. Non come Gerry Scotti che è stato all’ospedale e se l’è vista brutta, ma proprio nello stesso periodo l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda. Il nostro rapporto va oltre a questi 30 anni di carriera insieme, spesso ci siamo aiutati in momenti difficili.

Siamo molto amici“.