Michelle Hunziker replica alle accuse di razzismo: “I miei avi sono asiatici”

Michelle Hunziker ha confessato perché sua figlia Aurora avrebbe dei tratti estetici simili a quelli delle donne asiatiche.

Michelle Hunziker: gli avi asiatici

Insieme a sua mamma Ineke Michelle Hunziker ha svelato che a suo avviso la figlia, Aurora Ramazzotti, avrebbe i tratti asiatici perché nella sua famiglia sarebbero stati presenti alcuni avi provenienti dall’oriente.

“Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno abbiamo due antenati, nel 1760 e nel 1880, che erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato delle indonesiane. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina (…) Abbiamo nella nostra genetica l’Asia. Ecco perché Aurora ha questi tratti”, ha dichiarato la showgirl. Sui social c’è chi ha storto il naso difronte alle sue affermazioni perché proprio alcuni giorni fa Michelle Hunziker e il collega conduttore Gerry Scotti sono finiti nell’occhio del ciclone per aver fatto il “verso” ai cinesi.

Durante un lancio di un servizio a Striscia la Notizia i due hanno scimmiottato gli occhi a mandorla e il modo di parlare dei cinesi, attirandosi contro una valanga di polemiche.

A seguire proprio Michelle Hunziker aveva deciso di scusarsi pubblicamente via social, dove aveva specificato ancora una volta di non essere razzista: “Io amo tutte le culture, mi scuso. Gli stereotipi si insinuano nella nostra quotidianità senza che ce ne accorgiamo, dobbiamo cambiare”, aveva affermato.

La questione aveva suscitato la reazione di Diet Prada, il canale social balzato alle cronache per essersi scagliato anche contro Dolce e Gabbana e per aver portato alla luce numerosi episodi di stampo razzista.