Michelle Hunziker si dichiara "single" ma bacia Giovanni Angiolini: si tratta di una tattica studiata a tavolino?

Da settimane, Michelle Hunziker fa parlare di sé per la sua storia d’amore, o presunta tale, con Giovanni Angiolini. Stando ai beninformati, però, la conduttrice svizzera si dichiara “single“. Si tratta di una tattica studiata a tavolino?

Michelle Hunziker si dichiara “single”

Michelle Hunziker, dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, è stata pizzicata più volte con Giovanni Angiolini. La conduttrice svizzera e il medico ex concorrente del Grande Fratello, sono stati paparazzati in Sardegna, a Milano e perfino a Parigi. Parlare di amicizia, visto che sono stati immortalati mentre si baciano appassionatamente, sembra impossibile. Eppure, sembra che Michelle si dichiari “single“.

Michelle Hunziker è single ma bacia Giovanni Angiolini

Stando a quanto sostiene il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Michelle si dichiara “single“. Sembra che agli amici più stretti che le chiedono lumi sulla sua vita sentimentale, la Hunziker risponda di essere assolutamente libera. La domanda, quindi, sorge spontanea: come mai bacia Angiolini? Molto probabilmente, la conduttrice e il bel medico si stanno frequentando da mesi, ma non sono ancora pronti per ufficializzare il loro rapporto. Che ci sia qualcosa è chiaro, ma sono ancora in fase ‘conoscenza’.

Una tattica studiata a tavolino? No, ma un semplice rapporto che è ancora agli inizi.

Michelle: sul lato professionale è un periodo d’oro

Sempre secondo il giornalista Dandolo, Michelle sta vivendo un periodo d’oro da un punto di vista professionale. Sembra, infatti, che Mediaset abbia deciso di confermarla anche per la prossima stagione televisiva alla guida di due programmi. Stiamo parlando di Striscia la Notizia, accanto a Gerry Scotti, e Michelle Impossible.

Quest’ultimo format, tra l’altro, dovrebbe vedere anche un allungamento.