Michelle Hunziker si riavvicina a Tomaso Trussardi: lui chiude le porte perché non è "pronto ad amare".

Dopo la fine della breve relazione con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si starebbe riavvicinando all’ex marito Tomaso Trussardi. L’imprenditore bergamasco, però, avrebbe chiuso le porte in faccia alla madre dei suoi figli perché “non è pronto ad amare”.

Michelle Hunziker si riavvicina a Tomaso Trussardi

Mentre si culla all’idea di diventare nonna per la prima volta, Michelle Hunziker starebbe provando a riavvicinarsi a Tomaso Trussardi. Questo, almeno, è quanto sostiene il settimanale Chi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la conduttrice svizzera, dopo la fine del breve flirt con il medico Giovanni Angiolini, avrebbe fatto una specie di dietro front nei riguardi dell’ex marito. L’imprenditore bergamasco, però, le avrebbe rifilato un bel due di picche.

Tomaso Truassardi chiude le porte a Michelle Hunziker

Su Chi si legge:

“Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme ma per il momento per Tomaso non se ne parla (…) la rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato“.

Sembra che Trussardi, presente nella vita delle figlie Sole e Celeste, non abbia alcuna intenzione di tornare ad essere il marito di Michelle. Molto probabilmente, a pesare sulla sua decisione è stato il breve flirt con Giovanni, finito ad inizio agosto.

Trussardi corteggiato da colleghe di Michelle

Trussardi, sempre stando alle indiscrezioni lanciate da Chi, non avrebbe rifiutato Michelle per concedersi altre donne. E’ molto corteggiato, “anche da colleghe di Michelle“, ma “è libero e non è pronto ad amare in questo momento“. Tra le frequentazioni di Tomaso c’è anche Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, ma sembra che sia rimasta solo una “bella conoscenza” e niente in più.