Michelle Hunziker ha rotto il silenzio sul suo addio a Tomaso Trussardi e ha svelato come starebbero le cose tra loro oggi.

Di ritorno da una vacanza alle Maldive Michelle Hunziker ha confessato a Chi come starebbe vivendo la fine del suo matrimonio da Tomaso Trussardi, con cui sarebbe rimasta in ottimi rapporti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: l’amore

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono rimasti in ottimi rapporti nonostante da tempo abbiano deciso di mettere fine alla loro unione.

In occasione del compleanno della figlia Celeste i due hanno fatto gli auguri alla bambina via social e la showgirl svizzera non ha mancato di taggare nel suo messaggio anche l’ex marito, che invece ha rivolto gli auguri non solo alla figlia, ma anche a lei e a Aurora Ramazzotti (per la Giornata internazionale della Donna). Michelle Hunziker ha sottolineato che lei e Tomaso sarebbe intenzionato a mantenere unita la famiglia, nonostante d’ora in avanti condurranno strade separate:

“Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “Non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e continuerò a farlo”.

Nuovo amore in vista?

Nonostante si sia vociferato di un suo presunto riavvicinamento all’ex marito, Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha sempre smentito tale ipotesi. La showgirl ha confessato infatti di non aver smesso di credere nell’amore:

“Mi piace buttarmi”, ha confessato, e ancora: “Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo […]. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi.

Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.