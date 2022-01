Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: svelate le cause dell’addio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio. Tutto quello che c'è da sapere sulla rottura tra i due.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro unione e, secondo indiscrezioni, la crisi tra i due sarebbe iniziata da tempo.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: i motivi dell’addio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine della loro storia dopo 10 anni d’amore (e due figlie) con un comunicato ufficiale in cui chiedevano il rispetto per la loro privacy.

Nonostante questo in rete hanno iniziato a circolare numerose indiscrezioni riguardanti l’ultimo anno trascorso insieme dalla coppia che, a causa di incomprensioni, ripicche e divergenze, non avrebbe potuto far altro che allontanarsi.

Da tempo sembra infatti che la showgirl fosse tornata a vivere a Milano insieme alle sue figlie più piccole, Sole e Celeste, mentre l’imprenditore è rimasto a Bergamo. I due non avrebbero trascorso insieme neanche le feste di Natale (la showgirl infatti era in un rifugio in Alta Badia insieme all’amica Serena Autieri e alle bambine).

Per il momento i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Michelle Hunziker: la rottura

Michelle Hunziker negli ultimi tempi ha manifestato più volte – anche pubblicamente – il desiderio di ritagliarsi del tempo per sé. Le ipotesi circa la sua presunta crisi con Trussardi sono state confermate dal comunicato che i due hanno pubblicato via social lunedì 17 gennaio, e dove era scritto: “Dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita.

Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Michelle Hunziker: la vita privata

Per Michelle Hunziker si tratta del secondo matrimonio naufragato dopo la fine dell’unione con Eros Ramazzotti, padre di sua figlia Aurora. Anche il cantante è tornato single alcuni anni fa, dopo la fine della sua unione con Marica Pellegrinelli.