Michelle Hunziker, tra gli ospiti del suo nuovo programma attesi anche Eros Ramazzotti e Aurora

Anche sua figlia e il suo ex marito Eros Ramazzotti saranno tra gli ospiti del suo nuovo show, in onda su Canale 5 il 16 e 23 febbraio.

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è pronta a nuove sfide: lo conferma il nuovo programma che condurrà in prima serata su Canale 5. “Michelle Impossibile”, il suo show, è atteso il 16 e il 23 febbraio. Tanti gli ospiti attesi: tra loro anche la figlia Aurora e l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker pronta a un nuovo programma

Canale 5 continua a puntare sul carisma, il talento, il fascino e la simpatia di Michelle Hunziker. Alla famosa showgirl è stato affidato un nuovo programma, che condurrà in due diverse serate. “Michelle Impossibile” andrà in onda mercoledì 16 e 23 febbraio 2022.

Dalle anticipazioni emerse nelle ultime ore, a pochi giorni dalla prima puntata di “Michelle Impossibile”, pare che tra gli ospiti dello show ci saranno anche Aurora ed Eros Ramazzotti: sul palco è attesa una bella reunion familiare.

Gli ospiti di “Michelle Impossible”

Accanto alla padrona di casa, Katia Follesa e Michela Giraud saranno protagoniste di entrambe le puntate. Dopo l’esperienza condivisa ad All Together Now, la Hunziker ha scelto di ospitare a “Michelle Impossibile” anche J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Altri grandi amici saranno coinvolti nelle due serate del programma. In particolare, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, dovrebbero esserci anche Ambra Angiolini, Serena Autieri, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest e Nicola Savino.