Michelle Hunziker trascorre il Natale con Tomaso Trussardi: il selfie con la suocera su Instagram

Michelle Hunziker ha trascorso il Natale insieme all’ex marito Tomaso Trussardi a casa dell’imprenditore, insieme alla sua famiglia.

Sui social, infatti, la showgirl ha postato un selfie insieme alla suocera Maria Luisa Gavezzeni.

Michelle Hunziker trascorre il Natale con Tomaso Trussardi

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi c’è o non c’è? Gli ex coniugi stanno ricominciando a frequentarsi oppure sono rimasti in buoni rapporti per tutelare le figlie Celeste e Sole? Le domante si moltiplicano con il trascorrere delle settimane ma, mentre si attendono sviluppi o conferme ufficiali dai diretti interessati, una sola cosa è certa: la showgirl svizzera e l’imprenditore hanno trascorso il Natale insieme a casa Trussardi insieme a tutta la famiglia.

Presenti, infatti, anche la mamma della Hunziker, Ineke, e la suocera Maria Luisa.

I festeggiamenti sono stati immortalati in una serie di scatti dalla showgirl. Le foto sono state poi condivise tra le Instagram Stories dell’ex moglie di Trussardi.

Il selfie con la suocera su Instagram

Nei selfie, la Hunziker compare insieme alla suocera Maria Luisa Gavezzeni, vedova di Nicola Trussardi che a suo tempo affermò di essere molto dispiaciuta per la separazione del figlio.

Immancabili, poi, foto dei piati per il cenone di Natale. Mostrando immagini di carne, tortellini in brodo, hamburger e altro, Michelle ha scritto: “My Christmas”.

Nelle foto, la showgirl è apparsa allegra e spensierata mentre trascorreva la serata con l’ex marito, la madre, la suocera e le figlie.

LEGGI ANCHE: Bestemmia al GF Vip? Un video infiamma il web, l’attacco al concorrente: “Va eliminato”