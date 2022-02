Accanto a chi ha apprezzato il suo show, sui social non è mancato chi ha rivolto critiche a Michelle Hunziker per il suo atteggiamento verso Trussardi.

Il web è diviso sul giudizio alla puntata di Michelle Impossibile, lo show andato in onda su Canale Cinque nella serata di mercoledì 16 febbraio e condotto da Michelle Hunziker: accanto a chi ha apprezzato il format (consacrato anche dai dati sugli ascolti), non è mancato chi ha criticato la presentatrice per l’atteggiamento nei confronti di Tommaso Trussardi.

Michelle Hunziker, le critiche per l’atteggiamento verso Tussardi

L’ex marito, con cui ha da poco annunciato la separazione, non è infatti stato mai nominato a differenza dell’altrettanto ex Eros Ramazzotti che è stato invitato e che lei stessa ha anche baciato. A non poche persone non è inoltre andata giù una frase pronunciata in merito alla canzone “Più bella cosa”, dedicatale dal cantante all’epoca del loro matrimonio, che hanno ritenuto una frecciatina a Trussardi: “Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro“.