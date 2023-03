Michelle Impossible, Favino sul rapporto con le donne: "Stiamo un passo indietro"

È un Pierfrancesco Favino poetico quello che abbiamo visto nel corso dell’ultima puntata di “Michelle Impossible & Friends”. L’artista in occasione della Giornata internazionale della donna, ha parlato del suo legame con le donne, della loro bellezza e complessità.

Favino è cresciuto tra le donne e vive in una famiglia praticamente al femminile. Dalla compagna Anna Ferzetti ha avuto le due figlie Greta e Lea: “Non ho mai avuto paura delle donne, delle mie emozioni, di stare in un angolo zitto”, ha dichiarato.

Michelle Impossible, la visione delle donne di Pierfrancesco Favino

L’attore ha fatto il suo ingresso in studio con un elegantissimo smoking nero: “sono riuscito a fare il mestiere che volevo”, ha dichiarato. Sulla prossima “avventura da nonna” di Michelle, Favino ha detto scherzando: “Diventerà nonna! Rivaluterà tutte le nonne d’Italia…”.

Sul rapporto con le donne ha spiegato: “Non ho mai avuto paura delle donne, delle mie emozioni, di stare in un angolo zitto. È un piacere essere costretto a entrare in quella complessità meravigliosa che voi avete e che noi non abbiamo, che mi arricchisce come persona. Credo che buona parte dell’essere diventato un attore dipenda da quello”.

“Noi uomini siamo basici”

Infine l’attore ha dichiarato: “Quando sei l’unico uomo di casa con un padre taciturno, senti i pensieri, intercetti le cose che passano per la mente, per gli occhi, di una persona, un po’ per pararne i colpi che stanno per arrivare, un po’ anche per approfittare della ricchezza delle donne”, quindi la conclusione finale: “Noi uomini siamo basici, abbiamo le nostre capacità ma stiamo un passo indietro”.