Durante la puntata, la conduttrice svizzera è scoppiata in lacrime in preda all’emozione.

Michelle Impossible, Hunziker e Ramazzotti di nuovo insieme

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ancora insieme per una nuova puntata di Michelle Impossible, il nuovo programma affidato alla conduttrice italo-svizzera in onda su Canale 5. Gli ex coniugi si sono ritrovati sul palco anche con la figlia, Aurora Ramazzotti, in attesa del su primo figlio. Proprio a proposito della gravidanza, la showgirl ha chiesto al cantante: “Ti emoziona sapere che diventerai nonno a breve?”.

“Certamente”, ha subito risposto Eros. E poi ha aggiunto. “Sei sempre più brava”. Al che la conduttrice è apparsa visibilmente in imbarazzo: “Smettila, così mi destabilizzi e non riesco a farti le domande”.

A Michelle Impossible, Ramazzotti ha cantato un medley delle sue canzoni di maggior successo mentre la Hunziker, come una qualsiasi fan, si è messa in disparte a cantare. Quando l’artista ha intonato Più bella cosa, brano dedicato appunto all’ex moglie, le telecamere hanno inquadrato la showgirl che non è riuscita a trattenere l’emozione.

Subito, i fan della coppia si sono scatenati sui social. “Tornate insieme, noi ci crediamo”, hanno scritto ad esempio alcuni utenti su Twitter.

La conduttrice in lacrime per l’emozione

Nel corso del programma, è stato lasciato spazio anche ad Aurora, figlia di Eros e Michelle ormai prossima al parto. In questo contesto, rivolgendosi al padre, la ragazza ha scherzosamente affermato: “Papà ti devo dire una cosa che non ti ho mai detto… sono incinta”.

Il cantante, allora, ha risposto con ironia: “Una volta quello con la pancia ero io”.

Poco dopo, padre e figlia hanno cominciato a cantare alcune canzoni di Lucio Battisti, facendo scoppiare in lacrime la Hunziker che ha ceduto alle tante emozioni provate.