Michetti sconfitto: “a Roma l’esito è laconico”

Roma, 18 ott. (askanews) – “Buonasera a tutti, l’esito è laconico, faccio gli in bocca al lupo a Roberto Gualtieri, credo che ci sia un dato nazionale. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato, la grande lealtà dei partiti che mi hanno sostenuto, tutti i ragazzi del comitato, per questa grande opportunità che mi è stata offerta. Spero che in futuro il clima sia diverso, di maggiore serenità, volto alla buona amministrazione, con al centro il buongoverno della città e non vicende di carattere nazionale che poi possono influenzare il voto all’interno della comunità.

Non ho altro da aggiungere se non il buon augurio che faccio al sindaco perché comunque Roma è la cosa più importante bisogna lavorare per questo. Credo che abbiamo dato il massimo e in queste condizioni abbiamo fatto quello che si poteva. Buona giornata a tutti”. Così Enrico Michetti, candidato del centrodestra sconfitto nel ballottaggio per il Campidoglio.