Mick Jagger, il patrimonio in beneficenza: "I miei figli non hanno bisogno di 500 milioni"

Mick Jagger, il patrimonio in beneficenza: "I miei figli non hanno bisogno di...

Mick Jagger, il patrimonio in beneficenza: "I miei figli non hanno bisogno di...

Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones, ha confessato di essere intenzionato a devolvere il suo ingente patrimonio in beneficenza.

Mick Jagger: il patrimonio

Mick Jagger, 80 anni compiuti lo scorso luglio, sta pensando di dare in beneficenza la sua quota di diritti sulle canzoni dei Rolling Stones. “Andiamo, i miei figli non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene” avrebbe detto il cantautore britannico in un’intervista al Wall Street Journal, e ancora: “Preferisco fare qualcosa di buono per il mondo”. Nel corso della sua vita ha avuto ben 8 figli, ma ci ha tenuto più volte a sottolineare che “i soldi legati alla sua musica non avranno alcun impatto sulla sua famiglia”.

Jagger è probabilmente uno dei frontman più famosi al mondo e insieme ai Rolling Stones, ha venduto circa 200 milioni di copie di dischi dall’inizio della sua carriera ai giorni d’oggi. Il musicista è recentemente balzato agli onori delle cronache per aver affermato che, a suo avviso, la musica dei Rolling Stones potrebbe durare molto più a lungo della vita degli stessi componenti della band grazie all’intelligenza artificiale applicata all’industria musicale)ì. Nel corso della loro lunga carriera musicale, hanno pubblicato ben trentacinque album in studio, ventiquattro album dal vivo e numerose raccolte.