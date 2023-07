Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno scoperto la frecciatina di Daniele Dal Moro nel corso di una diretta su Twitch. La reazione degli Incorvassi non si è fatta attendere, così come la replica del veneto.

Micol e Tavassi scoprono la frecciatina di Dal Moro in diretta

Nelle ultime ore, Daniele Del Moro ha chiarito con Oriana Marzoli e ha lanciato alcune frecciatine agli ex Vipponi. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha fatto i loro nomi, ma non è stato difficile capire a chi si riferisse. Mentre lui straparlava su Twitch, anche Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi erano in diretta sul social e hanno scoperto le sue parole.

La reazione di Micol e Tavassi alle parole di Dal Moro

Durante la diretta su Twitch, Micol e Tavassi hanno scoperto le frecciatine di Dal Moro. Gli Incorvassi si sono guardati, c’è stato un attimo di silenzio e poi Edoardo ha esclamato:

“Cazzat*, andiamo avanti…”.

Micol e Tavassi hanno ignorato Daniele, cosa che ha provocato ancora di più l’ira veneta.

Daniele Dal Moro infuriato per essere stato ignorato

Dal Moro, questa volta su Twitter, ha iniziato a scagliarsi contro Micol e Tavassi. Tanti i cinguettii a suo nome, tutti riferiti ai tempi del GF Vip. Si legge: “Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male, poi nelle room alle 3 di notte in realtà lo hanno teletrasportato, poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie, poi non è che non fa tag per la sua amica è che è poco social, poi… MA VAFFANC“. O ancora: “Quindi prima era il gf che aveva capito male, poi sono i microfoni che si sono staccati da soli, poi in realtà stavano scherzando, poi la mamma le cose se le è inventate, poi sono gli Oriele che si inventano le cose, poi sono io che faccio fan service su twitch..“.