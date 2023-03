Micol Incorvaia: "Nulla da invidiare a Antonella, mi sento una f*** atomica"

Nella casa del GF Vip Nikita Pelizon ha rivolto alcune domande a Micol Incorvaia in merito alla sua rivalità con Antonella Fiordelisi e la sorella di Clizia ha scagliato una frecciatina alla schermitrice.

Micol Incorvaia: la frecciatina a Antonella Fiordelisi

Tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi non corre buon sangue e, nelle ultime ore al GF Vip, Nikita Pelizon ha chiesto alla collega influencer se per caso, secondo lei, i suoi rapporti con Antonella non fossero dei migliori per delle sue presunte insicurezze sul lato estetico e per l’arroganza spesso ostentata dall’ex inquilina. Micol ha smentito con fermezza la questione e ha dichiarato: “Non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura. Anzi, la trovo molto insicura. Per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, mi sento una fi*a atomica”, ha risposto Micol che, secondo molti, potrebbe essere la vincitrice della settima edizione del reality show.

Dopo l’eliminazione dal programma Antonella Fiordelisi ha riabbracciato il fidanzato Edoardo Donnamaria e in tanti si chiedono quali sviluppi avrà la liaison tra i due. Al momento Antonella non ha replicato contro quanto affermato da lei da Micol o dal resto del cast del reality show e Orietta Berti in queste ore ha scritto un post infuocato contro di lei.