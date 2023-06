Micol Olivieri, attrice diventata famosa grazie alla fiction I Cesaroni, è finita nuovamente nel mirino degli hater. Tramite il suo profilo Instagram ha replicato a tono, lasciandosi andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

Con una serie di Instagram Stories, Micol Olivieri si è scagliata contro gli hater che nelle ultime ore l’hanno attaccata senza sosta. Questa volta, gli odiatori seriali l’hanno criticata per aver condiviso contenuti adatti solo ad un pubblico maschile. L’ex attrice de I Cesaroni ha esordito:

“Viviamo in una società totalmente maschilista. Se vi dovessi far leggere i messaggi che mi sono arrivati oggi da parte di uomini che mi umiliano solo perché ho sbagliato un termine vi verrebbe tanta rabbia. La verità è che siamo tutti ipocriti, condanniamo i gesti estremi ma non ci occupiamo di sradicare il patriarcato”.