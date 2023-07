Micol Olivieri ha svelato ai fan quale sarebbe stato il suo piano b se non avesse fatto l’influencer. L’ex attrice de I Cesaroni ha ammesso che le piace guadagnare bene, per cui avrebbe fatto un lavoro redditizio.

Micol Olivieri: il piano b se non fosse diventata influencer

Da anni, ormai, Micol Olivieri si è trasformata da attrice in influencer. Dopo aver vestito per anni i panni di Alice Cudicini della serie tv I Cesaroni, trovando anche un discreto successo, ha deciso di dire addio alla recitazione. Ha preferito puntare tutto sulle sponsorizzazioni e, a quanto pare, guadagna anche bene. Cosa avrebbe fatto se non fosse diventata influencer? E’ stata lei stessa a svelare ai fan il suo piano b.

Micol Olivieri: il suo piano b è un lavoro redditizio

Via Instagram, Micol ha così parlato del suo piano b:

“Io ho avuto davvero tantissimi interessi. Mi piace in generale guadagnare bene, quindi qualcosa di redditizio mi sarebbe sempre soddisfazione. Ma forse qualcosa per cui credo di essere predisposta riguarda la psicologia. Mi sarebbe piaciuta, ma non sono certa di riuscire a creare una distanza con le emozioni degli altri”.

La Olivieri, così come qualsiasi altro essere umano sulla faccia della terra, avrebbe comunque fatto un lavoro redditizio perché ama guadagnare bene.

I guadagni Mediaset non l’hanno soddisfatta

Tempo fa, d’altronde, Micol Olivieri aveva già parlato dei guadagni poco soddisfacenti della tv. Aveva dichiarato: