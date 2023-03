Home > Askanews > Micromobilità, Bignami: presto obbligo casco per monopattini Micromobilità, Bignami: presto obbligo casco per monopattini

Milano, 21 mar. (askanews) – “Crediamo che la micromobilità sia un’opportunità nella circolazione, soprattutto in città come Milano, come Roma, come altre grandi capoluoghi. Ma lo Stato non può compiere l’ipocrisia di mettete nelle condizioni di fruirne senza garantire, direi anche imporre, condizioni di sicurezza in quella fruizione. Siamo a parlare di prevenzione, siamo a parlare di formazione e poi consentiamo che qualcuno possa prendere un monopattino senza metterlo nelle condizioni di usare un casco. Penso che l’aporia sia del tutto evidente”. Così il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, al #ForumAutoMotive sulla prossima introduzione dell’obbligatorietà del casco per i monopattini.

